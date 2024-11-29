Министр экономического развития объяснил причины колебания рубля

По словам Максима Решетникова, ситуация обусловлена разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера.

Министр экономического развития объяснил причины колебания рубля. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам Максима Решетникова, ситуация обусловлена разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Волатильность на российском финансовом рынке повышена из-за отсутствия торгов долларом и евро, кабмин и ЦБ работают для принятия необходимых решений.

Министр добавил, что после периода повышенной изменчивости курс всегда стабилизируется.