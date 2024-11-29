МЧС призвало россиян заранее собрать «тревожный чемоданчик»

«Тревожный чемоданчик», как поясняет МЧС, поможет продержаться в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей. В основном в него кладутся аптечка, фонарик, сменное белье, еда и нож.

МЧС призвало россиян заранее собрать «тревожный чемоданчик». Обращение появилось на официальном сайте МЧС РФ.

«Тревожный чемоданчик», как поясняет МЧС, поможет продержаться в зоне чрезвычайной ситуации до прибытия спасателей. В основном в него кладутся аптечка, фонарик, сменное белье, еда и нож.

Отмечается, что держать такой набор стоит тем, кто живет в зоне землетрясений, цунами, рядом с опасными предприятиями и в районах потенциальных вооруженных конфликтов.