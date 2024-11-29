Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30 ноября-1 декабря
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене МКЦ состоится спектакль Владимира Куклачева «Волшебные кошки».
В концертном зале филармонии сыграют спектакль «Варшавская мелодия». В главных ролях — Марина Александрова и Антон Горячев.
В ДК «Приокский» пройдет концерт женского академического хора «Ретро» «Песня пусть начинается».
Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» сыграет два домашних матча с пензенским «Дизелистом» на ледовой арене ДС «Олимпийский», а Deep club отпразднует свой 15 день рождения большой вечеринкой.
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