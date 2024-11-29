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«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
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Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
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Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
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Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30 ноября-1 декабря
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ состоится спектакль Владимира Куклачева «Волшебные кошки».

В концертном зале филармонии сыграют спектакль «Варшавская мелодия». В главных ролях — Марина Александрова и Антон Горячев.

В ДК «Приокский» пройдет концерт женского академического хора «Ретро» «Песня пусть начинается».

Молодежный хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» сыграет два домашних матча с пензенским «Дизелистом» на ледовой арене ДС «Олимпийский», а Deep club отпразднует свой 15 день рождения большой вечеринкой.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».