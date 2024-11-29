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Бывшего директора рязанской школы-интерната осудят за мошенничество
Обвиняемая похитила более 5,3 млн рублей, потратив их на закупку материалов для постройки и ремонта своего дома.

Бывшего директора рязанской школы-интерната осудят за мошенничество, служебный подлог и легализацию денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в 2020 году руководитель учебного заведения предложила четырем подчиненным, выразившим намерение уволиться, сохранить статус сотрудника образовательной организации без фактического осуществления трудовой деятельности и отдать ей свои зарплатные банковские карты якобы с целью обращения начисляемых денежных средств в пользу школы-интерната.

Сотрудники согласились, и директор школы-интерната с сентября 2020 года по ноябрь 2023 года получала и распоряжалась по собственному усмотрению денежными средствами, начисленными в качестве заработной платы фактически не работающим сотрудникам.

Кроме того, она неоднократно премировала фиктивных сотрудников, внося в приказы заведомо ложные сведения.

Таким образом, обвиняемая похитила более 5,3 млн рублей, потратив их на закупку материалов для постройки и ремонта своего дома.

На имущество обвиняемой судом наложен арест.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани.

Уголовное дело передали в суд.