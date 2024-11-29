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Бастрыкин отреагировал на информацию о разваливающемся доме в Рязанской области
В эфире НТВ вышел сюжет, в котором жильцы дома в Рязанской области пожаловались на невыносимые условия проживания. Кроме того, они рассказали о бездействии местных чиновников, которые не приняли мер по ремонту. Глава ведомства поручил руководителю регоинального СУ СКР Владимиру Никешкину представить доклад о ходе расследования.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Рязанской области. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Как указано в публикации, в эфире программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором жильцы дома в Рязанской области пожаловались на невыносимые условия проживания. Кроме того, они рассказали о бездействии местных чиновников, которые не приняли мер по ремонту.

Отмечается, что следственными органами СК России по Рязанской области расследуется уголовное дело (статья 293 УК РФ).

Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Никешкину представить доклад о ходе расследования.

Ранее телеканал НТВ показал сюжет о разваливающемся доме в Рязанской области.