«Аэрофлот» запустил дополнительные рейсы в города Дальнего Востока

Полеты в Хабаровск появятся в расписании с 16 декабря и будут осуществляться дважды в неделю, во Владивосток — с 17 декабря и трижды в неделю. В Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский самолеты начнут летать с 19 и с 22 декабря соответственно, рейсы будут выполняться один раз в неделю.

«Аэрофлот» запустил дополнительные рейсы в города Дальнего Востока через Красноярск. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Полеты в Хабаровск появятся в расписании с 16 декабря и будут осуществляться дважды в неделю, во Владивосток — с 17 декабря и трижды в неделю. В Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский самолеты начнут летать с 19 и с 22 декабря соответственно, рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Оформить билеты из Москвы можно на весь маршрут или на его часть.