ВС России могут ударить «Орешником» по Центрам принятия решений в Киеве
Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины.
ВС России могут ударить «Орешником» по Центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.
По его словам, Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России.