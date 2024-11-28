ВС России могут ударить «Орешником» по Центрам принятия решений в Киеве

Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины.

ВС России могут ударить «Орешником» по Центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.

По его словам, Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России.