Владельца рязанской фермы оштрафовали за многочисленные нарушения

Об этом сообщило Управление Россельхознадзора.

Владельца рязанской фермы оштрафовали за многочисленные нарушения. Об этом сообщилот Управление Россельхознадзора.

Отмечается, что в ходе проверки предприятия по производству молочной продукции, расположенного в городе Рыбное, нашли многочисленные нарушения требований технических регламентов, а также несоответствия объемов партий продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации в системе «Честный знак».

Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.