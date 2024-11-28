Владельца рязанской фермы оштрафовали за многочисленные нарушения
Об этом сообщило Управление Россельхознадзора.
Владельца рязанской фермы оштрафовали за многочисленные нарушения. Об этом сообщилот Управление Россельхознадзора.
Отмечается, что в ходе проверки предприятия по производству молочной продукции, расположенного в городе Рыбное, нашли многочисленные нарушения требований технических регламентов, а также несоответствия объемов партий продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации в системе «Честный знак».
Индивидуального предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей.