В Томской области мужчина убил жену, ушедшую от него к другому

В Томской области мужчина убил жену, ушедшую от него к другому. Об этом сообщают «Плохие новости»

Инцидент произошел в поселке Зональная Станция 26 ноября. Полицейские нашли 37-летнюю мертвую женщину в луже крови, а рядом с ней лежал супруг. Мужчина был еще жив, поэтому его спасли и госпитализировали.

Оказалось, что пара находилась в процессе развода. Пока происходил дележ имущества, женщина съехала с двумя детьми в съемную квартиру к новому сожителю.