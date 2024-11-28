В США ответили на сообщения о поставках Украине ядерного оружия

Как указано в публикации, Вашингтон не собирается передавать Украине ядерное оружие. Так они прокомментировали слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что в США «всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия».

В США ответили на сообщения о поставках Украине ядерного оружия. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило РБК со ссылкой на Newsweek.

Как указано в публикации, Вашингтон не собирается передавать Украине ядерное оружие. Так они прокомментировали слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что в США «всерьез обсуждают последствия передачи Киеву ядерного оружия».