В Шиловском районе мужчина грозился зарезать прохожего

Возбуждено уголовное дело.

В Шиловском районе мужчина грозился зарезать прохожего. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратился 62-летний житель села Сасыкино и сообщил, что на улице незнакомец угрожает его зарезать ножом.

Выяснилось, что 60-летний житель Шацкого района приехал в село Сасыкино на заработки. После работы мужчина решил выпить и пригласил прохожего за компанию. Во время распития алкоголя мужчины поссорились. 60-летний мужчина достал нож и пригрозил зарезать собутыльника. Испугавшись, житель села обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.