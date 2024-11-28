В Шацком районе при опрокидывании фуры пострадал мужчина

Авария произошла утром 28 ноября на 337 километре трассы М5 «Урал» в Шацком районе.

В Шацком районе при опрокидывании фуры пострадал мужчина. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария произошла утром 28 ноября на 337 километре трассы М5 «Урал» в Шацком районе. На трассе перевернулся грузовик DAF Trucks с полуприцепом. За рулем находился 40-летний водитель из республики Беларусь. По его словам, он не справился с управлением и машина съехала в кювет.

Водителя госпитализировали в Шацкую районную больницу.