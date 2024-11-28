В Сасове при столкновении легковушек пострадал четырехлетний ребенок

Отмечается, что авария случилась в среду, 27 ноября, вблизи дома № 19А по проспекту Свободы.

В Сасове при столкновении легковушек пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в среду, 27 ноября, вблизи дома № 19А по проспекту Свободы.

По предварительной информации, 41-летний местный житель на «Хенде Крета» столкнулся с «Ладой Гранта».

В результате происшествия пострадала четырехлетняя пассажирка второй легковушки.

Проводится проверка.