В рязанскую ОКБ попала женщина с опасным для жизни «диабетическим кетоацидозом»

Рязанка почувствовала общее недомогание, тошноту, рвоту, дискомфорт в животе и «стала постоянно спать».

В рязанскую ОКБ попала женщина с «диабетическим кетоацидозом». Об этом сообщается в группе медучреждения.

Рязанка почувствовала общее недомогание, тошноту, рвоту, дискомфорт в животе и «стала постоянно спать».

Это опасное жизнеугрожающее состояние называется — диабетический кетоацидоз.

В условиях отделения реанимации и интенсивной терапии за ее жизнь и здоровье борется мультидисциплинарная бригада — эндокринологи, реаниматологи, терапевты.