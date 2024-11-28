В рязанскую ОКБ попала женщина с опасным для жизни «диабетическим кетоацидозом»
Рязанка почувствовала общее недомогание, тошноту, рвоту, дискомфорт в животе и «стала постоянно спать».
В рязанскую ОКБ попала женщина с «диабетическим кетоацидозом». Об этом сообщается в группе медучреждения.
Рязанка почувствовала общее недомогание, тошноту, рвоту, дискомфорт в животе и «стала постоянно спать».
Это опасное жизнеугрожающее состояние называется — диабетический кетоацидоз.
В условиях отделения реанимации и интенсивной терапии за ее жизнь и здоровье борется мультидисциплинарная бригада — эндокринологи, реаниматологи, терапевты.