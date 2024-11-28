В Рязанской области продлили метеопредупреждение о тумане
До конца суток 28 ноября и в течение суток 29 ноября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение о тумане. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, до конца суток 28 ноября и в течение суток 29 ноября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров.
Водителей и пешеходов просят быть предельно аккуратными.