В Рязани осудили мужчину за избиение знакомого

Установлено, что в мае 2024 года 40-летний подсудимый из-за личной неприязни ударил знакомого по груди кулаками семь раз. Мужчина серьезно пострадал.

В Рязани осудили мужчину за избиение знакомого. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Надзорным органом установлено, что в мае 2024 года 40-летний подсудимый из-за личной неприязни ударил знакомого по груди кулаками семь раз. Мужчина серьезно пострадал.

Московский районный суд Рязани рассмотрел уголовное дело и согласился с позицией гособвинителя. Мужчине назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.