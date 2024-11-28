В Рязани на улице Белякова появится Архангельский храм

Отмечается, что депутаты гордумы поддержали внесение изменений в Генеральный план Рязани.

В Рязани на улице Белякова появится Архангельский храм. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Речь идет об изменении функционального зонирования с зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций, застройки многоэтажными жилыми домами, прочих обслуживающих и деловых объектов, застройки среднеэтажными жилыми домами, военных объектов и прочих режимных территорий на зону военных объектов и прочих режимных территорий в отношении земельного участка 11 по улице Белякова.

Публичные слушания по этим вопросам состоялись 7 октября.

Функциональное зонирование участка изменят с зоны спортивных комплексов и сооружений на зону административного и культурно-бытового обслуживания.

На территории предполагается размещение комплекса зданий: Архангельский храм, духовно-просветительский центр, церковная лавка, а также сооружение открытой концертной площадки со зрительскими местами, спортивного объекта, автомобильной парковки.

Проект прошел публичные слушания.