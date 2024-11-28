В Рязани на Северном обходе произошло массовое ДТП
На дороге с аварийными сигналами остановились не менее восьми автомобилей.
В Рязани на Северном обходе произошло массовое ДТП. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.
«Северная окружная дорога в направлении на Канищево, перед съездом на Борки», — указано в публикации.
На кадрах видно, что на одном участке столкнулись четыре легковушки. Далее по ходу движения с аварийной сигнализацией стоят два автомобиля, чуть далее за ними — еще две машины.
Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.