В Рязани на Северном обходе произошло массовое ДТП

На дороге с аварийными сигналами остановились не менее восьми автомобилей.

В Рязани на Северном обходе произошло массовое ДТП. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

«Северная окружная дорога в направлении на Канищево, перед съездом на Борки», — указано в публикации.

На кадрах видно, что на одном участке столкнулись четыре легковушки. Далее по ходу движения с аварийной сигнализацией стоят два автомобиля, чуть далее за ними — еще две машины.

Подробности происшествия и информация о пострадавших неизвестны.