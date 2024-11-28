В Рязани двух подростков задержали за серию краж из автомобилей
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани двух подростков задержали за серию краж из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В отдел обратились двое рязанцев и сообщили, что с их автомобилей ВАЗ и ГАЗ, припаркованных рядом с домом, пропали аккумуляторы.
Оперативники опросили местных жителей и установили, что к краже причастны 17-летний и 16-летний подростки.
Полицейские разыскали и задержали злоумышленников.
Возбуждено уголовное дело.