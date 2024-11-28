В Рязани до конца года закроют проезд по перекрестку у Приокского путепровода

Движение автотранспорта на участке пересечения улицы Октябрьской и проезда Шабулина у Приокского путепровода будет ограничено с 00:00 28 октября до 05:00 до конца года.

В Рязани до конца года закроют проезд по перекрестку у Приокского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции дорог.

Движение автотранспорта на участке пересечения улицы Октябрьской и проезда Шабулина у Приокского путепровода будет ограничено с 00:00 28 октября до 05:00 до конца года.

Ограничения связаны с проведением работ по замене контактной сети.