В Рязани до конца года закроют проезд по перекрестку у Приокского путепровода
Движение автотранспорта на участке пересечения улицы Октябрьской и проезда Шабулина у Приокского путепровода будет ограничено с 00:00 28 октября до 05:00 до конца года.
В Рязани до конца года закроют проезд по перекрестку у Приокского путепровода. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции дорог.
Движение автотранспорта на участке пересечения улицы Октябрьской и проезда Шабулина у Приокского путепровода будет ограничено с 00:00 28 октября до 05:00 до конца года.
Ограничения связаны с проведением работ по замене контактной сети.