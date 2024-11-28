В России задумались над выращиванием собственных бананов

Практику планируется перенять по опыту Казахстана.

В России задумались над выращиванием собственных бананов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства Оксану Лут.

«Я была на прошлой неделе в Казахстане — Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — сказала глава ведомства.

Она добавила, что для этого российским специалистам придется «поработать с технологиями».