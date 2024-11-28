В России на 25% могут поднять тарифы за вывоз мусора

Отмечается, что повышение случится, если региональным операторам передадут функции по созданию и содержанию контейнерных площадок для ликвидации их дефицита в течение трех лет.

В России на 25% могут поднять тарифы за вывоз мусора. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что повышение случится, если региональным операторам передадут функции по созданию и содержанию контейнерных площадок для ликвидации их дефицита в течение трех лет.

Общие расходы на приобретение контейнеров в целом по России составят 15 млрд рублей.