В России людей до 60 лет могут признать молодежью

С учетом роста продолжительности жизни молодыми скоро будут считаться люди до 60 лет, а не до 45, как сейчас, считает глава ФМБА Вероника Скворцова.

В России людей до 60 лет могут признать молодежью. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило издание РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

По ее мнению, с учетом роста продолжительности жизни молодыми скоро будут считаться люди до 60 лет, а не до 45, как сейчас.

Как указано в публикации, по классификации Всемирной организации здравоохранения, люди до 44 лет — это молодой возраст, с 45 до 59 лет — средний, 60-74 — пожилой.

Уточняется, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России в 2023 году составил 73,4.