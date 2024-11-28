В России цены на автомобили вырастут из-за ослабления рубля

Рост составит минимум 5%, а на машины, ввезенные по параллельному импорту — 10%.

В России цены на автомобили вырастут из-за ослабления рубля. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на автоэксперта Олега Мосеева.

«При условии, что у нас сохранится тот курс рубля, который есть сейчас, я думаю, что через 2-3 месяца минимум 5% повышения цены будет. Дальше все будет зависеть от того, как быстро будут распродаваться запасы машин 2024 года», — рассказал специалист.

По его мнению, весомым сдерживающим фактором, который не позволит поднять цены резко и сразу, станут все еще большие складские запасы дилеров, где сейчас есть порядка 700-800 тысяч автомобилей 2024 года выпуска.

Другая ситуация обстоит с «параллельными» автомобилями, ввезенными в Россию в обход официальных дистрибьюторов и представительств. На их ценах ослабление рубля отразится незамедлительно.

«Курс рубля просел за последнюю неделю на 10%, и до этого также снижался. Поэтому цены на машины из параллельного импорта вырастут на 10-15%, там зависимость от курса прямая», — заключил Олег Мосеев.