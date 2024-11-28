В полиции рассказали подробности лобового столкновения в Шиловском районе

По предварительной информации, 19-летняя жительница Шилова на «ВАЗ 2115» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Рено Логан».

В полиции рассказали подробности лобового столкновения в Шиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Отмечается, что ДТП произошло на 121-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

По предварительной информации, 19-летняя жительница Шилова на «ВАЗ 2115» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Рено Логан».

В результате происшествия водитель отечественного автомобиля и ее пассажирка, женщина-водитель автомобиля «Рено Логан» и ее пассажир в возрасте 14-лет получили травмы различной степени тяжести.

Проводится проверка.