В Подмосковье двухлетний мальчик сбежал из детского сада без верхней одежды

В Подмосковье двухлетний мальчик сбежал из детского сада без верхней одежды. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в подмосковном Егорьевске. около 10 утра двухлетний мальчик убежал из детского сада. Он был в одной спортивной форме и в носках. Ребенка, бежавшего по улице в четыре градуса мороза, увидел прохожий. Он стал расспрашивать его, откуда он, где его родители, но мальчик ничего не мог внятно ответить. Мужчина накинул на него куртку и отвел в районное ЖЭУ, где вызвали экстренные службы.

Ребенка смогли быстро найти и забрать родные. Они сообщили обо всем в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны сотрудников дошкольного учреждения.

Дело на контроле подмосковного СК, в обстоятельствах разбирается прокуратура.