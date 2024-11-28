В Клепиковском районе незаконно рубили лес

Ущерб оценивается в 1 миллион рублей.

В Клепиковском районе незаконно рубили лес. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейским сообщили, что на территории Колесниковского участка обнаружили следы незаконной рубки деревьев. Разрешения на заготовку древесины на этом месте оформлено не было.

На месте полицейские нашли следы трактора, который использовали для транспортировки бревен. По характерному рисунку протектора выяснили, что транспортное средство принадлежит одному из местных жителей — работнику бригады по заготовке леса.

Оперативники установили всех работников, нанятых для рубки деревьев на этом участке. Затем нашли нанимателя. Выяснилось, что к организации незаконной заготовки 50 кубометров древесины причастен 50-летний житель Касимовского района. Ущерб оценивается в 1 миллион рублей. Мужчину задержали.

По предварительной информации, касимовец нанял работников для заготовки леса и сообщил им, что разрешение на вырубку оплачено и оформлено должным образом. После рубки бревна были вывезены и проданы. Местные жители заметили передвижения транспорта бригады и сообщили сотрудникам лесничества, которые обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.