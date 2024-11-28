Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 28
-1°
Птн, 29
Сбт, 30
ЦБ USD 108.01 2.95 28/11
ЦБ EUR 113.09 2.6 28/11
Нал. USD 108.00 / 108.00 28/11 13:30
Нал. EUR 113.02 / 110.00 28/11 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
2 170
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
3 016
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
5 857
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
10 229
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе незаконно рубили лес
Ущерб оценивается в 1 миллион рублей.

В Клепиковском районе незаконно рубили лес. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейским сообщили, что на территории Колесниковского участка обнаружили следы незаконной рубки деревьев. Разрешения на заготовку древесины на этом месте оформлено не было.

На месте полицейские нашли следы трактора, который использовали для транспортировки бревен. По характерному рисунку протектора выяснили, что транспортное средство принадлежит одному из местных жителей — работнику бригады по заготовке леса.

Оперативники установили всех работников, нанятых для рубки деревьев на этом участке. Затем нашли нанимателя. Выяснилось, что к организации незаконной заготовки 50 кубометров древесины причастен 50-летний житель Касимовского района. Ущерб оценивается в 1 миллион рублей. Мужчину задержали.

По предварительной информации, касимовец нанял работников для заготовки леса и сообщил им, что разрешение на вырубку оплачено и оформлено должным образом. После рубки бревна были вывезены и проданы. Местные жители заметили передвижения транспорта бригады и сообщили сотрудникам лесничества, которые обратились в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.