В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

В случае принятия инициативы взыскание за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с одной до полутора тысяч рублей. Пьяных водителей будут штрафовать на 45 тысяч вместо 30.

В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

В случае принятия инициативы взыскание за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с одной до полутора тысяч рублей. Пьяных водителей будут штрафовать на 45 тыс. вместо 30.

Также изменятся санкции за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков: с 500 рублей — 5 тыс. рублей до 750 рублей — 7,5 тыс. рублей.

Штрафы за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД увеличатся с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей, а за средний вред — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.