В Госдуме предложили увеличить лимиты по семейной ипотеке

Предлагается установить лимит для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей 18 млн рублей, для остальных регионов страны — 9 млн.

В Госдуме предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на депутатов.

Предлагается установить лимит для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей 18 млн рублей, для остальных регионов страны — 9 млн.

По словам авторов, идея возникла в связи с «непростой экономической ситуацией», которая «усугубляет рост ключевой ставки ЦБ», увеличивая стоимость недвижимости и влияя на демографию.