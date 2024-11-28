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Украине предрекли тяжелую зиму
«Энергетическая инфраструктура если не полностью, то практически на 80% разрушена, а это важнейшее для жизнеобеспечения, поэтому зима будет очень тяжелой, очень сложной», — отметил эксперт.

Украине предрекли тяжелую зиму из-за разрушений в энергетической инфраструктуре. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на ведущего эксперта Центра политических технологий Никиту Масленникова.

Он отметил, что страна находится в глубоком экономическом кризисе.

«Энергетическая инфраструктура если не полностью, то практически на 80% разрушена, а это важнейшее для жизнеобеспечения, поэтому зима будет очень тяжелой, очень сложной», — отметил эксперт.

Масленников добавил, что в стране все еще работают оборонные, ремонтные предприятия, пищевая промышленность, сервисы по услугам. В то же время наблюдаются финансовый и экономический кризисы, а также существенный рост государственного долга.