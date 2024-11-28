США призвали Украину снизить призывной возраст из-за нехватки военных
США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
США призвали Украину снизить призывной возраст из-за нехватки военных. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ.
«Украина мобилизует и тренирует недостаточно новых солдат», — отметил представитель американской администрации.