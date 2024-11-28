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Специалисты «Рязаньгоргаз» проверили более 200 тысяч квартир, чтобы обеспечить безопасность рязанцев

Для обеспечения безопасного использования газа в быту специалисты компании «Рязаньгоргаз» с начала 2024 года проверили более 200 тысяч квартир и домовладений.

При проведении технического обслуживания газовики предупредили возможные утечки газа, выявили неправильное подключение газового оборудования, устаревшие газовые приборы, которые нельзя использовать из-за высокого риска для безопасности жильцов.

В многоквартирных жилых домах обнаружено более 200 нарушений, связанных с работой дымовых и вентиляционных каналов, в 70 квартирах приостанавливалась подача газа до устранения неисправностей.

Для своевременного проведения техобслуживания газового оборудования жители города Рязани могут ознакомиться с графиками проведения проверок на официальном сайте АО «Рязаньгоргаз». Также компания предоставляет рязанцам возможность запланировать выполнение работ на удобную дату с помощью онлайн-сервиса.

«В соответствии с изменениями в закон „О газоснабжении“ и Жилищный кодекс РФ, вступившими в силу осенью 2023 года, собственники квартир и индивидуальных домовладений обязаны заключать со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования, которое должно выполняться не реже одного раза в год. Соответственно, если плановая проверка газового оборудования в квартире не выполнена, газоснабжение может быть приостановлено», — отметила начальник службы внутридомового газового оборудования Светлана Мульцина.