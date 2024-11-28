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Шойгу рассказал, кого защитит ядерный зонтик по обновленной доктрине
Заявление сделано на саммите в Астане.

Обновленная ядерная доктрина России предполагает, что ядерный зонтик защитит всех членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — сказал он.