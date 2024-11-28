В Рязани разрешили ставить вышки сотовой связи ближе 50 метров к зданиям

В соответствии с действующим федеральным законодательством допускается размещение не ближе расстояния, равного высоте антенных опор.

Рязгордума внесла корректировки в правила благоустройства территории муниципального образования. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает пресс-служба думы.

Отмечается, что корректировки вносятся в целях изменения минимально допустимых расстояний от объектов социальной инфраструктуры (объекты образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии), жилых и многоквартирных домов, для установки антенных опор (мачт и башен), предназначенных для размещения средств связи.

В соответствии с действующим федеральным законодательством допускается размещение не ближе расстояния, равного высоте антенных опор.