Рязанцы сообщили о подростках, которые «громят» и «обносят» магазин в Горроще

На опубликованных кадрах видно, что несовершеннолетние разносят туалет в рязанской электричке и опрокидывают стенды в «Пятерочке».

Рязанцы сообщили о подростках, которые «громят» и «обносят» магазин в Горроще. Пост с жалобой появился в Telegram-канале «Топор».

На опубликованных кадрах видно, что несовершеннолетние разносят туалет в рязанской электричке и опрокидывают стенды в «Пятерочке».

"Родители, обратите внимание, ваши дети рушат все вокруг и гуляют по ночам", — отметили рязанцы.