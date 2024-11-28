Рязанцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год

Отмечается, что каждый пятый житель мечтает получить туристическую путевку. Еще 16% - деньги.

Рязанцы рассказали о самых желанных подарках на Новый год. Об этом сообщает SuperJob.

Отмечается, что каждый пятый житель мечтает получить туристическую путевку. Еще 16% - деньги. Каждый десятый рязанец рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук.

9% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 7% мечтают о новой бытовой технике, по 4% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу.

По 3% опрошенных сообщили, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера.

Одежду и обувь, компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 2% горожан.