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Рязанцам снова стал доступен безлимитный мобильный интернет

Рязанцы снова могут пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов компании при первом подключении Тарифа 24 опция с безлимитным интернетом уже включена. Также ее могут подключить и абоненты ряда популярных у жителей региона тарифов — Тариф 24, МТС Больше, МТС Супер, Тариф № 1 и № 7. При этом стоимость безлимитного интернета составит 1 рубль в месяц.

«МТС в 2024 году модернизировала сеть на территории всего региона. Новой скорости передачи данных достаточно, чтобы запускать цифровые сервисы в смартфоне, учиться и работать удаленно, смотреть фильмы онлайн. Чтобы оценить эти и другие возможности сети, МТС вернула безлимитный интернет и установила специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Больше подробностей — по ссылке.