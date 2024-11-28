Рязанцам напомнили о работе горячей линии «Ребенок в опасности»

Обращения принимаются круглосуточно по номеру 123, звонок бесплатный.

Рязанцам напомнили о работе горячей линии «Ребенок в опасности». Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Обращения принимаются круглосуточно по номеру 123, звонок бесплатный.

«Телефонная линия позволяет оперативно ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье», — говорится в сообщении ведомства.

Оставить сообщение может любой гражданин, в том числе несовершеннолетний.