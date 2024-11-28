Россиян предупредили о новом виде мошенничества с выигрышем в лотерею
Отмечается, что аферисты звонят жертве с новостью о том, что человек выиграл крупную сумму.
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с выигрышем в лотерею. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на МВД.
Отмечается, что аферисты звонят жертве с новостью о том, что человек выиграл крупную сумму.
После этого они просят перевести некую сумму, чтобы якобы компенсировать издержки на организацию лотереи или оплатить налог на выигрыш.
В ведомстве предупредили, что по закону, все расходы на проведение лотерей ложатся на их организаторов.