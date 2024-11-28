Российские банки перестали повышать клиентам лимиты по кредитным картам

Кроме того, банки постепенно начали отказываться и от других инструментов, которые призваны повышать привлекательность кредитных карт.

Российские банки перестали повышать клиентам лимиты по кредитным картам. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро.

Отмечается, что в декабре ситуация может переломиться в сторону существенного снижения лимитов по кредиткам.

Кроме того, банки постепенно начали отказываться и от других инструментов, которые призваны повышать привлекательность кредитных карт.

В частности, значительно сократились беспроцентные периоды.