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Путин: Россия вынуждена пойти на испытания «Орешника»
Он заявил, что Россия вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.

Путин заявил, что Россия поразила военные объекты Украины с использованием ста ракет. По словам президента, это было в ответ на продолжающиеся удары по территории РФ. Слова Путина цитирует ТАСС.

Он заявил, что Россия вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.

Путин также отметил, что РФ неоднократно говорила, что удары западным дальнобойным оружием будут означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что новые американские ракеты по своим характеристикам уступают российским.

«Гиперзвуковые комплексы РФ не имеют аналогов в мире, их производство наращивается. РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и на четверть нарастит производство», — заявил он.