Путин: Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях

Он отметил, что российская армия уверенно наступает практически на всем фронте в зоне спецоперации и будет постепенно занимать новые позиции.

Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что российская армия уверенно наступает практически на всем фронте в зоне спецоперации и будет постепенно занимать новые позиции.

Ранее Путин заявил, что ВС России могут ударить «Орешником» по Центрам принятия решений в Киеве. Также сообщалось, что ВСУ запросили переговоры с Россией из-за того, что конфликт зашел в тупик.