Путин назвал реальный уровень инфляции в России

По словам президента, он соответствует данным Центробанка.

Владимир Путин назвал реальный уровень инфляции в России. Слова прозвучали во время пресс-конференции, которую транслировал канал «Россия24″.

"Во-первых, все, что называется Центральным банком в области инфляции, это все реально, там нет ничего придуманного. Во-вторых, это легко проверяется — реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы», — заявил президент.

По словам главы государства, ЦБ обозначил данные по инфляции в 8,5% и эти они правдивы.