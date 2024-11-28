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Прокуратура внесла представление рязанской мэрии из-за состояния дорог
Речь об участках на улицах Есенина, Октябрьской, Быстрецкой и Солотчинском шоссе.

Прокуратура внесла представление рязанской мэрии из-за состояния дорог. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Сотрудники ведомства совместно с региональной Госавтоинспекцией провели проверку в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что участки на улицах Есенина, Октябрьской, Быстрецкой и Солотчинском шоссе находятся в ненормативном состоянии. На них имеются выбоины и колеи, размеры которых превышают предельно допустимые нормы. Также между домом № 13 по улице Магистральной и домом № 2 корпус 1 по улице Бронной застаивается вода.

По данному факту прокуратура области внесла представление главе администрации города.