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Опубликован антирейтинг рязанских маршруток
Лидерами антирейтинга стал маршрут № 46. За ним расположились маршруты № 99 и 65. Также больше всего жалоб поступило на маршрутки № 33.

Опубликован антирейтинг рязанских маршруток. Его составили представители партии «Новые люди — Рязань».

Отмечается, что рейтинг составлялся путем опроса жителей Рязани.

Лидерами антирейтинга стал маршрут № 46. За ним расположились маршруты № 99 и 65. Также больше всего жалоб поступило на маршрутки № 33.

Одинаковое количество негативных отзывов набрали маршруты №№ 88, 71, 66, 62, 30,17,16,6,5.