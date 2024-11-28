Опубликован антирейтинг рязанских маршруток
Лидерами антирейтинга стал маршрут № 46. За ним расположились маршруты № 99 и 65. Также больше всего жалоб поступило на маршрутки № 33.
Опубликован антирейтинг рязанских маршруток. Его составили представители партии «Новые люди — Рязань».
Отмечается, что рейтинг составлялся путем опроса жителей Рязани.
Лидерами антирейтинга стал маршрут № 46. За ним расположились маршруты № 99 и 65. Также больше всего жалоб поступило на маршрутки № 33.
Одинаковое количество негативных отзывов набрали маршруты №№ 88, 71, 66, 62, 30,17,16,6,5.