Около 40% россиян отказались ехать на Новый год за границу

Это связано с изменением курса доллара.

Около 40% россиян отказались ехать на Новый год за границу. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Выберу.ру».

Это связано с изменением курса доллара. 27% из отказавшихся успели купить билеты и будут оформлять возврат.

Еще 3% опрошенных ответили, что не отказались от поездки в другую страну, но выбрали более доступное направление. 26% успели поменять валюту заранее, поэтому смогут себе позволить осуществить задуманное путешествие. Остальные 33% не приняли решения и ждут укрепления рубля до конца года.