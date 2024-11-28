Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест
Напомним, Руслана Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.
Мосгорсуд продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики*, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей под Рязанью. Об этом пишет ТАСС.
«Ходатайство органов предварительного следствия удовлетворено и Сидики продлен арест», — заявил собеседник агентства.
Напомним, Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.