Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест

Напомним, Руслана Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Мосгорсуд продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики*, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей под Рязанью. Об этом пишет ТАСС.

«Ходатайство органов предварительного следствия удовлетворено и Сидики продлен арест», — заявил собеседник агентства.

Напомним, Сидики* обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.