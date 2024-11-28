Мишустин: бюджет России впервые за девять месяцев показал профицит

Превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд рублей.

Бюджет России впервые за девять месяцев показал профицит. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По его словам, такому результату способствовал устойчивый рост доходов от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора.

«Выполнен с профицитом: превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд рублей, что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора», — заявил Мишустин на заседании правительства.