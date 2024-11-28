Минобороны рассказало об ответных ударах на атаки Киева вглубь России

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение», — добавили в ведомстве.

Минобороны рассказало об ответных ударах на атаки Киева вглубь России. Информация размещена в официальном Telegram-канале министерства.

По информации ведомства, 28 ноября нанесен комбинированный удар по объектам ОПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

25 и 26 ноября ударами баллистических ракет «Искандер» ликвидированы пусковые установки ATACMS, пусковые установки с опытными баллистическими ракетами «Гром-2″, а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса „Нептун“.

"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат отслеживать в постоянном режиме аэродромы и районы размещения, маршруты перемещения средств применения дальнобойного западного оружия и наносить по ним огневое поражение», — добавили в Минобороны РФ.