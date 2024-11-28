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Малков встретился с замгендиректора «Газпром межрегионгаза» Олегом Ляпустиным
На встрече шла речь о реализации программы развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 годы, динамике работы в рамках догазификации.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с заместителем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным, который посетил регион с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На встрече шла речь о реализации программы развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 годы, динамике работы в рамках догазификации. Обсуждались также налоговые и имущественные вопросы, решения, касающиеся платежной дисциплины потребителей, разработки схем расположения объектов газоснабжения населенных пунктов, упрощения процедуры согласования строительства газовой инфраструктуры и другие актуальные для региона темы. Во встрече принял участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Андрей Савичев.

Губернатор отметил высокий уровень взаимодействия и продуктивную работу между правительством региона и компанией «Газпром межрегионгаз».

«Благодаря решению Президента проводим для жителей газ там, где раньше сделать это было невозможно. Совместно последовательно работаем по догазификации, есть хорошие результаты. К газовым сетям подключены уже больше 7 тысяч домовладений. Всего от жителей региона принято около 11,7 тыс. заявок на догазификацию. Почти по всем заявкам оформлены договоры, более 90% из них уже выполнены. Работу в этом направлении продолжаем, оказываем жителям поддержку», — сказал Малков.

Он также отметил, что в рамках пятилетней программы газификации проложены сети к Серебрянскому цементному заводу, деревне Красное и селу Раздольное Михайловского района, а также к селу Нюховец Скопинского района, модернизированы несколько источников газоснабжения. В общей сложности программа предусматривает техническое перевооружение ряда ГРС в Александро-Невском, Спасском, Клепиковском, Пронском, Рыбновском, Рязанском и Шацком районах, а также строительство межпоселковых газопроводов для газификации потребителей в четырех районах области.

«Рязанская область находится среди лидеров рейтинга регионов РФ по догазификации: здесь фиксируется хорошая динамика подключения домов к газу, практически полностью исполнены договоры на газификацию медицинских и образовательных учреждений. Мы продолжаем взаимодействие с властями субъекта по всем направлениям работы и видим потенциал для дополнительного улучшения уже имеющихся результатов в части снятия административных барьеров в строительстве и платежной дисциплине ТСО, которые принадлежат муниципальным образованиям области», — отметил Олег Ляпустин.